Высокий уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане

Новости Украины: Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА)

"В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

Напомним, в течение суток понедельника, 4 февраля, в Украине произошло 713 дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых пострадали 47 человек и 4 погибли.

Как сообщалось, на текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник.