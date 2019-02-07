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В Киеве в метро установят табло обратного отсчета

В Киеве в метро установят табло обратного отсчета
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На станциях киевского метро до конца года установят табло обратного отсчета до прибытия поезда.

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение поручить КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 года разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

"Вся цивилизованная Европа давно перешла на это. Жителям не так интересно, что 2 минуты назад уехал поезд – им интересно, когда он приедет. Особенно, если это час пик или вечернее время. Также, исходя из того, что были повышены тарифы, то сейчас обязанность метрополитена улучшать условия", – сказал на заседании депутат фракции "Свобода" Святослав Кутняк.

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Объем средств, необходимых для реализации проекта будет определен после разработки сметно-проектной документации.

Ранее электронная петиция о введении табло обратного отсчета, зарегистрированная в 2015 году, собрала более 10 тыс. голосов.

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Киев, Метро, Поезда, Табло.
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