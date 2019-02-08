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В Киеве орудуют мошенники, продающие лекарства от имени Департамента соцполитики

В Киеве орудуют мошенники, продающие лекарства от имени Департамента соцполитики
17:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: КГГА предупреждает о мошенниках, которые по телефону "продают" лекарства от имени Департамента соцполитики.

В связи с поступлением жалоб о возврате денежных средств за некачественные лекарства, Департамент социальной политики КГГА разъясняет, что никогда не продавал и не продает лекарства, а также не предоставляет скидки на любые товары или услуги.

Лица же, которые звонят пенсионерам, представляются "работниками Главного управления социальной защиты населения города Киева" и предлагают 80% скидку для приобретения различных видов лекарств, являются мошенниками.

Звонки от мошенников поступают из следующих номеров телефонов: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37.

После оплаты товара пенсионерами оказывается, что никаких лекарств не существует, передает пресс-служба КГГА.

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На сегодня в Департамент поступило несколько устных обращений с требованием вернуть средства, которые были уплачены заявителями, на сумму от 50 до 100 тысяч гривен.

Киевлян просят быть внимательными, не перечислять денежные средства неизвестным лицам, чтобы не стать жертвами мошенников.

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Киев, КГГА, Мошенники, Департамент соцполитики.
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