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Чиновник Голосеевской РГА уволен после "пьяного" ДТП: открыто дело

Чиновник Голосеевской РГА уволен после &quot;пьяного&quot; ДТП: открыто дело
12:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Мэр Кличко уволил замглавы Голосеевской РГА Ткаченко после "пьяного" ДТП, против него открыто уголовное дело.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с занимаемой должности заместителя главы Голосеевской районной государственной администрации Киева Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии устроил дорожно-транспортное происшествие в столице в четверг вечером, в котором получила травмы сотрудница полиции. 

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мыслей нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того как успел протрезветь", - цитирует В.Кличко его пресс-служба в пятницу.

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который травмировал патрульную, оформлявшую другое ДТП.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, замглавы Голосеевской райгосадминистрации, находившийся за рулем "БМВ" и протаранивший два автомобиля, попавшие перед этим в ДТП, имел явные признаки опьянения. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на алкотестере "драгер". Его доставили к врачу-наркологу, но сдать биологические образцы он тоже отказался.

В отношении чиновника составили административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи (за совершение аварии с пострадавшими) предусматривает наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве на Южном мосту находившийся за рулем в нетрезвом состоянии Ю.Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Он совершил столкновение с автомобилем, который в свою очередь врезался впереди стоящий автомобиль, зажав патрульную, оформляющую ДТП.

В.Кличко сообщил, что дал поручение главе Голосеевской райадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения Ю.Ткаченко. Мэр отметил, что считает нетрезвых водителей преступниками, не желает работать с такими людьми, которые должны нести полную ответственность за нарушение установленных правил.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Юрий Ткаченко, Пьяное ДТП.
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