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Мэр Киева уволит чиновника,который совершил ДТП в Киеве

Мэр Киева уволит чиновника,который совершил ДТП в Киеве
06:27 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Виталий Кличко поручил подготовить документы,для уовльнения Юрия Ткаченко, который совершил ДТП управляя в нетрезвом виде.

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в facebook.

"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - говорится в сообщении.

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Он уточнил, что речь идет о ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, травмировав сотрудницу патрульной полиции, которая в это время оформляла другое ДТП.

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Виталий Кличко, ДТП, Чиновник, Увольнение, Анатолий Ткаченко.
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