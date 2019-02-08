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Замглавы РГА в нетрезвом виде травмировал патрульную оформляющую ДТП

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Замглавы РГА в нетрезвом виде травмировал патрульную оформляющую ДТП
01:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистраций Юрий Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

В Киеве на Южном мосту нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистраций Юрий Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук в четверг вечером, на Южном мосту в столице в четверг вечером нетрезвый замглавы райгосадминистрации совершил столкновение с автомобилем, который в свою очередь врезался впереди стоящий автомобиль зажав патрульную оформляющую ДТП.

В информации уточняется, что в 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" догнала "Ниссан". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана". При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Ниссан". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан". В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды".

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"Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь… На месте работают следователи, которые занимаются расследованием аварий", – сказано в сообщении.

 

Правоохранители установили, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в г.Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук написал, что уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко.

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"Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром освобождаю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", – написал столичный градоначальник.

Мэр добавил, что считает нетрезвых водителей преступниками, не желает работать с такими людьми, которые должны нести полную ответственность за нарушение установленных правил.

"Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия", – резюмировал В.Кличко.

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Виталий Кличко, ДТП, Южный мост, Юрий Ткаченко.
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