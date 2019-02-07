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В Италии погиб украинец

В Италии погиб украинец
21:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины 1972 года рождения.

В понедельник, 4 февраля, в итальянской провинции Агридженто результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины 1972 года рождения. Об этом рассказал заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александр Хомяк.

"У нас есть информация от Генерального консульства Украины в Неаполе о том, что 4 февраля 2019 года в городе Ликата провинции Агридженто, Италия, в результате травм, полученных в результате ДТП, умер гражданин Украины 1972 года рождения. Информация поступила от друзей покойного и подтверждена по телефону полицией и больницей города Ликата", - сказал он.

По словам дипломата, родные гражданина Украины были проинформированы о трагедии, Генеральным консульством Украины также был привлечен адвоката с итальянской стороны для защиты интересов семьи погибшего.

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"Сейчас Генеральное консульство Украины в Неаполе ожидает официальное сообщение о ДТП и смерти гражданина Украины от местной полиции. Принимаются меры по перевозке гроба с телом умершего из Италии в Украину для последующего захоронения по месту его регистрации", - сказал Хомяк.

По словам представителя Департамента консульской службы МИД, информации о том, был ли задержан виновник смертельного ДТП, пока нет.

Напомним, на Дарницком шоссе в Киеве столкнулись два авто, а пока водители ждали полицейских, в них влетели еще две машины

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Италия, ДТП, Авария, Украинец.
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