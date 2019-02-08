Во время выступления Тимошенко, провокаторы бросили в толпу дымовые шашки

Новости Украины: В Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко, группа людей бросила в толпу дымовые шашки.

В Белой Церкви (Киевская обл.) во время выступления лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге перед городским советом группа провокаторов бросила в толпу людей семь дымовых шашек, правоохранители задержали шестерых, сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.