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Во время выступления Тимошенко, провокаторы бросили в толпу дымовые шашки

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Во время выступления Тимошенко, провокаторы бросили в толпу дымовые шашки
23:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины: В Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко, группа людей бросила в толпу дымовые шашки.

В Белой Церкви (Киевская обл.) во время выступления лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге перед городским советом группа провокаторов бросила в толпу людей семь дымовых шашек, правоохранители задержали шестерых, сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

Тимошенко считает, что создание автономного региона на Донбассе недопустимо

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.

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Юлия Тимошенко, Митинг, Провокаторы, Дымовые шашки.
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