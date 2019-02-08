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Тимошенко считает, что создание автономного региона на Донбассе недопустимо

Тимошенко считает, что создание автономного региона на Донбассе недопустимо
05:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Юлия Тимошенко: "Прозвучало то, что нужно создать автономию на Донбассе, - это абсолютно недопустимо".

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что создание автономного региона на Донбассе для урегулирования конфликта на востоке Украины является "абсолютно недопустимым".

"Прозвучало то, что нужно создать автономию на Донбассе, - это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля, так же, как и Автономная Республика Крым, – это Украина", - так прокомментировала она в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" озвученные председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком предложения по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Ю.Тимошенко подчеркнула, что нельзя допустить переформатирование войны, которую начала Российская Федерация против Украины как страна-агрессор, в "гражданскую войну", в которой якобы "украинцы ведут войну друг с другом".

Она также считает, что проголосованный ранее в Верховной Раде "закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей" хотя прямо не называет Донбасс автономией, но "реально эту автономию этим законом утвердили".

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Ю.Тимошенко вновь отметила, что предлагает вести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "Будапештском формате" с участием стран-подписантов Будапештского меморандума.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечает, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Конфликт, Автономия Донбасса, Выборы 2019.
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