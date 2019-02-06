Тимошенко, Новак и Журавлев идут в президенты: уже 37 кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта.
Как передает корреспондент , на заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.
Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины.
Как сообщалось, в Украине 31 декабря 2018 года стартовал избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. Выдвижение кандидатов партиями или путем самовыдвижения продолжалось до 3 февраля. Регистрация кандидатов в Президенты продлится до 8 февраля включительно.