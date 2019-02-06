Определен состав наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Украине

Новости Украины: Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ начала работу в Украине – уже прошли встречи в МИД и ЦИК.

Миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе 17 экспертов уже начала работу в Украине, сообщил глава миссии наблюдателей за выборами в Украине Питер Тейлер.

"Миссия начала работать вчера. Сегодня была встреча с МИД и ЦИК... Основная команда состоит из 17 специалистов из 13 стран-членов ОБСЕ и будет базироваться в Киеве", - рассказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

В частности, в составе миссии представители Швеции, Германии, Канады, Сербии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Грузии, Франции, Польши, Киргизстана, Италии и Республики Северная Македония.

"И хотя мы являемся гражданами 13 стран-участниц ОБСЕ, мы не представляем свои страны, мы представляем БДИПЧ ОБСЕ, представляем свой мандат и действуем в соответствии с этическими нормами и принципами БДИПЧ", - пояснил он.

П.Тейлер рассказал, что 11 февраля прибудет команда наблюдателей, которые будут работать на долгосрочной основе, 30 марта - на краткосрочной.

"Согласно оценочной миссии, мы получили запрос на 92 наблюдателя для работы на долгосрочной миссии... Миссия по оценке нужд рекомендовала 750 наблюдателей на краткосрочной основе", - проинформировал он.

Кроме того, перед днём выборов также прибудут парламентарии из ПА ОБСЕ и ПА Совета Европы.