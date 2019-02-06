Скачать
Среда, 06.02.2019
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения

МИД принимает решение по двум россиянам среди наблюдателей ОБСЕ

МИД принимает решение по двум россиянам среди наблюдателей ОБСЕ
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян.

Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ещё находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины, среди предложенных кандидатов - двое россиян, сообщил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Т.Райнер также рассказал, что сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, МИД Украины, Выборы в Украине, Наблюдатели на выборах, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
03 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
04 День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления
05 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы по всей Украине
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь