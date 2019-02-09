В Закарпатской области спасатели достали кота из колодца (Фото)

Новости Украины: В Закарпатской области ГСЧС спасли кота который попал в колодец.

В Иршавском районе Закарпатской области, спасатели достали из заброшенного 20-метрового колодца кота, который принадлежал соседскому мальчику.

"8 февраля к иршавским спасателям за помощью обратились жительница с.Большой Раковец, которая сообщила, что в помощи нуждается ее кот Барсик, который попал в неэксплуатируемый колодец на территории соседнего домохозяйства.

Спасатели, конечно же, хорошие люди, поэтому согласились помочь женщине и спасти питомца", - сказано в сообщении управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Один из пожарных спустился на дно 20-метрового колодца и достал оттуда кота."Испуганного, но счастливого кота бойцы ГСЧС передали в руки маленького владельца Артема", - сообщили в ГСЧС.