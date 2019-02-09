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Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей

Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей
05:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Следователь Харькова открыл уголовное производство по отношению фирмы,которая занимается растаможкой автомобилей.

В Киевский отдел полиции Харькова поступают заявления от граждан о том, что фирма, которая предоставляет услуги по доставке и растаможке автомобилей не выполняет условия договоров.

"Начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Литвы, Латвии, Кореи. Сотрудники фирмы получили от заявителей деньги за предоставление услуг (с каждого заявителя - от 28 тыс. грн и больше) и исчезли", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили, что, начиная с четверга в полицию поступило около 90 заявлений, и они продолжают поступать.

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Следователем Киевского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет информацию, изложенную в заявлениях, и опрашивает заявителей. Решается вопросы о признании их потерпевшими.

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Мошенничество, Афера, Авто, Растаможка, Нацполиция.
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