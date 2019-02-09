На Львовщине из маршрутки выпал мужчина, он в реанимации

Новости Украины: Во Львовской области из маршрутки, которая ехала по маршруту "Львов-Старява" выпал мужчина в возрасте около 30-35 лет.

В городе Городок Львовской области из маршрутки сообщением "Львов - Старява" выпал пассажир. Молодой человек с травмами без сознания доставлен в реанимацию. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси "БАЗ А0752 Эталон" с сообщением "Львов - Старява" не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - сообщили в департаменте.

Пострадавший был госпитализирован каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил с занимаемой должности заместителя главы Голосеевской районной государственной администрации Киева Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии устроил дорожно-транспортное происшествие в столице в четверг вечером, в котором получила травмы сотрудница полиции. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который травмировал патрульную, оформлявшую другое ДТП.