На Житомирщине делки сбывали криминалитету вывезенное из зоны ООС боеприпасы

Новости Украины: В Житомирской области четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенное из района ООС оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области задержали торговцев взрывчаткой, незаконно вывезенной из района проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенное из района проведения Операции объединенных сил оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации. "Товар" злоумышленники сбывали представителям местного криминалитета", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора группировки в Малине при попытке продажи тротиловой шашки весом двести граммов, средств детонации и боевых патронов.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили две единицы незарегистрированного короткоствольного оружия, двенадцать тротиловых шашек общим весом почти килограмм, пять переделанных артиллерийских снарядов с взрывателями-детонаторами к ним, которые в собранном виде составляют фугасный снаряд, патроны различного калибра, а также значительную сумму наличных.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.