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На Донбассе опять зафиксировано применение запрещенного лазерного оружия

На Донбассе опять зафиксировано применение запрещенного лазерного оружия
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пророссийские боевики, вероятно, снова испытывали лазерное оружие на Донбассе

Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия на Донбассе.

Как сообщает в субботу Администрация Госпогранслужбы Украины, "российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать нормами международного права и использовать запрещенные виды вооружения - пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия".

До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информирует погранслужба.

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы, отмечается в сообщении.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, сообщает Госпогранслужба.

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ГПСУ, Лазерное оружие, Станица-Луганская, ОРДЛО.
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