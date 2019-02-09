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В Киеве подросток оказался на отколотой льдине посреди воды

В Киеве подросток оказался на отколотой льдине посреди воды
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве на Русановке сегодня, 9 февраля, спасатели сняли с льдины подростка, который оказался посреди воды.

В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказался посреди воды на куске льда. По льду подросток гулял вместе со своими друзьями. А когда просто ходить стало скучно, они попытались отколоть льдину, сообщили в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" по каналу. На место инцидента вызвали сотрудников ГСЧС. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка со льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро скрылся с лодки.

По словам очевидцев, компания друзей играла у реки и один из них решил прыгнуть на лед, часть которой вместе с мальчиком оторвалась от берега.

Пресс-служба ГСЧС в городе Киеве напоминает, что пребывание на льду опасно и призывает родителей следитть за своими детьми, чтобы отдых на свежем воздухе в зимний период был безопасным. Запрещается выходить на лед во время потепления, тумана или снегопада.

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Не стоит останавливаться у крутых берегов, подходить к замерзшим во льду предметам, выезжать на лед на лыжах или санях, выходить на лед вблизи заводов и предприятий, где есть теплые сточные воды. Спасатели призывают обязательно учить детей правилам безопасности во время пребывания на открытых водоемах в зимний период.

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Киев, Спасение, ГСЧС, Русановка, Мальчик оказался на льдине посреди воды, Откололась льдина, Подросток на льдине в Киеве.
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