День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе, в том числе и из запрещенного "минском" оружия.

В течение субботы, с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции украинских войск на Донбассе 7 раз, в том числе два раза - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, потерь нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В секторе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из: автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Чермалык; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - наши позиции вблизи Павлополь", - говорится в сообщении на Фесйбук.

В секторе действий оперативно-тактической группировки "Север" "наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское, станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Травневое, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Новотошковское".

Также позиции украинских сил были обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов 82-го калибра вблизи села Крымское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было.

Обороняющиеся украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств.