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В Киеве построят новую больницу скорой помощи

В Киеве построят новую больницу скорой помощи
23:57 Сб, 9 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: На Троещине в Киеве начнут строительство новой больницы.

Столичная власть начнет в 2019 году строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах - более 400 тысяч. И на Троещине нет своей больницы - люди ездят в другие районы города ", - сказал Кличко. Также в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

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"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно ", - подчеркнул мэр Киева.

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Виталий Кличко, Киев, Строительство, Больница, Троещина.
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