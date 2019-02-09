В Киеве построят новую больницу скорой помощи

Новости Украины: На Троещине в Киеве начнут строительство новой больницы.

Столичная власть начнет в 2019 году строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах - более 400 тысяч. И на Троещине нет своей больницы - люди ездят в другие районы города ", - сказал Кличко. Также в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно ", - подчеркнул мэр Киева.