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Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений

Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат Маси Найем: Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных.

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных на Подоле в Киеве активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участников С14.

Об этом сообщил на своей странице в facebook адвокат Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания", - написал он.

Активисты под домом Авакова, требуют отпустить задержанных в Киеве участников акции

Напоминаем, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляют в больницу. Открыто три уголовных производства, пресс-служба столичной полиции.

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Киев, Митинг, Полиция, Активисты, Подол, Освободили.
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