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В Киеве произошел пожар в офисном здании

В Киеве произошел пожар в офисном здании
10:30 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Киеве накануне вечером 9 февраля произошел пожар в офисном здании на третьем мансардном этаже, повреждена мебель, оргтехника и перекрытия.

В Киеве, в офисном здании по улице Казимира Малевича произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве в воскресенье ночью.

По словам спасателей пожар произошел на 3-ем этаже здания.

"Возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания. В 1:10 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а уже в 02:05 - ликвидирован. В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, повреждены и разобраны деревянные конструкции перекрытия и кровли офисного здания" – отметили в ГСЧС.

"Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара устанавливается" – подытожили в ГСЧС.

Напомним, в Винницкой области произошел пожар в жилом доме, в результате погибли двое детей.  По предварительным данным пожар возник в результате возгорания обогревателя. Дети отравились продуктами горения ковра. Предварительно установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

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Киев, Мебель, Крыша, Оргтехника, Повреждение, Пожар в офисном здании, Деревянные перекладины.
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