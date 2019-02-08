Трагедия в Винницкой области: при пожаре погибли двое детей

Новости Украины: В Винницкой области произошел пожар в результате возгорания обогревателя, погибли двое детей.

В Винницкой области произошел пожар в жилом доме, в результате погибли двое детей.

Как сообщили в пресс-службе полиции, трагедия произошла в селе Васильевка Тывровского района. По предварительным данным пожар возник в результате возгорания обогревателя. Дети отравились продуктами горения ковра.

"Предварительно установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни", - сообщил начальник Тывровского отделения полиции Анатолий Присяжнюк.

Известно, что мать воспитывала детей сама. Она не состояла на учете в социальных службах.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Убийство") с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".

Напомним, во Львовской области во время пожара в частном жилом доме погибла годовалая девочка, еще один ребенок госпитализирован.

В городе Деражня Хмельницкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей.