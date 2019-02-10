В Харькове пенсионеру предлагали 500 грн за голос на выборах

Новости Украины: В Харькове 65-летнему жителю по телефону предлагали 500 гривен за то, что он проголосует за определенного кандидата.

В Харькове 65-летний житель обратился в полицию с заявлением, что неизвестная пыталась по телефону подкупить пенсионера, предложив ему 500 грн за голос на выборах за определенного кандидата в президенты.

Сотрудникам полиции пенсионер рассказал, что 9 февраля около 14:00 на его мобильный номер позвонила неизвестная женщина и поинтересовалась, будет ли мужчина 31 марта голосовать на выборах и определился он с кандидатом на пост Президента Украины. В последствии, она предложила за денежное вознаграждение в сумме 500 грн проголосовать за определенного кандидата. Она сообщила, что для получения денег, ему нужно сообщить свои персональные данные. На данное предложение харьковчанин ответил отказом и положил трубку.

Сообщается, что полиция по данному факту открыла уголовное производство по статье "подкуп избирателя, участника референдума". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, Центризбирком планирует пересмотреть стоимость выборов из-за большого количества кандидатов. В комиссии подсчитали, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек. При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы. На данный момент госбюджет выделяет 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.