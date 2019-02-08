Много кандидатов: ЦИК не вписывается в бюджет на выборы-2019

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия пересмотрит стоимость выборов президента из-за большого количества кандидатов.

Центризбирком планирует пересмотреть стоимость выборов из-за большого количества кандидатов.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Предыдущие расчеты осуществлялись на основании того, что будет 25 кандидатов. Сейчас ЦИК работает над формированием бюджета в соответствии с увеличением количества кандидатов", - сказала Т.Слипачук.

В комиссии подсчитали, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек. При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы.

Слипачук сообщила, что бюджетный запрос на увеличение расходов на выборы, при необходимости, может быть направлен ЦИКом после получения представлений от кандидатов на формирование участковых и окружных комиссий.

"Как только мы будем иметь это количество мы сделаем расчет. Но ЦИК уже над этим работает", - сказала она.

На данный момент госбюджет выделяет 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов.

Напомним, 8 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины: Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева.

Таким образом, всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненкои арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.