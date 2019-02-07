Скачать
Четверг, 07.02.2019
Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе
Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата
Ломаченко ищет другие варианты на случай травмы Комми
Ломаченко ищет другие варианты на случай травмы Комми
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

ЦИК отказала в регистрации Надежде Савченко

ЦИК отказала в регистрации Надежде Савченко
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающиему в России экс-народному депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Н.Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

В.Олейник нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории РФ.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова. Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Президент, ЦИК, Надежда Савченко, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Правительство Украины ужесточило условия получения субсидий
05 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 7 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
В Киеве в метро установят табло обратного отсчета
В Киеве в метро установят табло обратного отсчета
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь