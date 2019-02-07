ЦИК отказала в регистрации Надежде Савченко

Новости Украины: ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающиему в России экс-народному депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Н.Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

В.Олейник нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории РФ.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова. Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года