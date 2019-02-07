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Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата
17:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца, руководителя общественной организации "Сучасне мисто" кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

В то же время ЦИК сняла с повестки дня вопрос о регистрации кандидатом журналиста Дмитрия Гнапа.

Всего уже зарегистрированы 42 кандидата на пост президента Украины.

ЦИК также зарегистрировал кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа ( фракция "Блок Петра Порошенко») Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданское движение Общее дело", руководителя общественной организации "Центр оборонной реформы" Александр Данилюк, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Порошенко зарегистрирован в ЦИК кандидатом в президенты

Кроме этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Отметим, что до 8 февраля включительно в ЦИК еще есть время для рассмотрения всех поданных заявок. По состоянию на вечер 4 февраля 24 человека получили отказ. На рассмотрении еще находятся 37 заявок. А уже 9 февраля комиссия должна обнародовать окончательный список кандидатов на пост главы государства.

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Выборы, Президент, ЦИК, Выборы президента, Выборы 2019.
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