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Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек

Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 февраля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) закончился прием документов для регистрации кандидатов на пост Президента Украины.

Всего в комиссию подали документы 91 человек. Представители "Граждянськои сети "Опора" составили полный список желающих стать президентом Украины. Ознакомиться с ним можно здесь.

Стоит отметить, что среди них, женщин только 11-ть, что составляет 12%, а мужчин, соответственно, 80 человек. Кандидатов, субъектами представления которых были политические партии, 26 человек, что составляет 42,3% от 91 желающего, а самовыдвиженцев, соответственно, 65 человек.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 4 февраля официально кандидатами на пост президента Украины стало 30-ть претендентов. А именно: самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За життя", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "УКРОП", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

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ЦИК также зарегистрировал кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа ( фракция "Блок Петра Порошенко») Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданское движение Общее дело", руководителя общественной организации "Центр оборонной реформы" Александр Данилюк, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Кроме этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Отметим, что до 8 февраля включительно в ЦИК еще есть время для рассмотрения всех поданных заявок. По состоянию на вечер 4 февраля 24 человека получили отказ. На рассмотрении еще находятся 37 заявок. А уже 9 февраля комиссия должна обнародовать окончательный список кандидатов на пост главы государства.

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Выборы, Президент, ЦИК, Выборы президента, Выборы 2019.
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