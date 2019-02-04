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ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца Романа Безсмертного и кандидата от партии "Видродження", народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в понедельник.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

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Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера.

Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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Выборы, ЦИК, Президент Украины, Выборы президента, Выборы 2019.
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