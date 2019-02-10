"Ложись, Бандера!": Крищенко извинился за действия и слова полицейского

Новости Украины: Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко попросил прощения за слова полицейского "Ложись, Бандера!", которое он выкрикнул во время задержания.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия полицейского, крикнувшего при задержании активистов в субботу одному из них: "Ложись, Бандера!". Об этом он заявил на брифинге в воскресенье.

"По оскорбительному восклицанию, которое допустил наш сотрудник, я лично, как руководитель полиции Киева, хочу извиниться за действия этого работника. Я лично считаю, что это недопустимо. Безусловно, этот работник будет наказан. Мы установим эту личность и она будет привлечена к ответственности. Возможно, и я буду привлечен", - сказал Корищенко.

Он заверил, что по поводу событий, произошедших 9 февраля, будут проведены служебные расследования.

Андрій #Крищенко вибачився за висловлювання поліцейського під час затримання учасників спроби штурму управління поліції pic.twitter.com/d75lmuiAdp — МВС України (@MVS_UA) 10 февраля 2019 г.

Как сообщалось, 9 февраля возле Подольского райуправления полиции произошло столкновение между спецназовцами полиции и группой активистов, прибывших в поддержку ранее задержанных во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" 30 граждан.

В сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что "правоохранители избили и активистов, которых ранее забрали без всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними". Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полиции во время задержания участников акции в Киеве.