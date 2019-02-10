"Ложись, Бандера!": Крищенко извинился за действия и слова полицейского

Глава полиции Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия полицейского, крикнувшего при задержании активистов в субботу одному из них: "Ложись, Бандера!". Об этом он заявил на брифинге в воскресенье.
"По оскорбительному восклицанию, которое допустил наш сотрудник, я лично, как руководитель полиции Киева, хочу извиниться за действия этого работника. Я лично считаю, что это недопустимо. Безусловно, этот работник будет наказан. Мы установим эту личность и она будет привлечена к ответственности. Возможно, и я буду привлечен", - сказал Корищенко.
Он заверил, что по поводу событий, произошедших 9 февраля, будут проведены служебные расследования.
Андрій #Крищенко вибачився за висловлювання поліцейського під час затримання учасників спроби штурму управління поліції pic.twitter.com/d75lmuiAdp
— МВС України (@MVS_UA) 10 февраля 2019 г.
Как сообщалось, 9 февраля возле Подольского райуправления полиции произошло столкновение между спецназовцами полиции и группой активистов, прибывших в поддержку ранее задержанных во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" 30 граждан.
В сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что "правоохранители избили и активистов, которых ранее забрали без всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними". Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полиции во время задержания участников акции в Киеве.