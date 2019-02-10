Сотрудники ГПСУ на границе с РФ задержали упакованный икрой автомобиль

Новости Украины: Пограничники на границе с Россией обнаружили в автомобиле 250 кг красной икры и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая.

Вблизи границы с Россией сегодня утром задержали автомобиль, упакованный икрой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, правонарушение удалось обнаружить по предварительно предоставленной информации.

"Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п. Новопетровка и украинского Отрадное. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая", - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан, товар и транспортное средство изъяли и установленным порядком передали компетентным органам.

В отношении гражданина Украины составили административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, Госпогранслужба на границе с Россией пограничники и сотрудники ГФС в пункте пропуска "Бачевск" в автомобиле Mercedes, принадлежавшему гражданину Молдовы 1959 года рождения во время осмотра обнаружили спрятанную от погранично-таможенного контроля партию красной икры. В иномарке пытались незаконно провести 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов, в которых находилась красная икра. Товар гражданин Молдовы спрятал в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры составил 48,5 килограмма. По предварительной информации, сумма оценки товара составляет около 60 тысяч гривен. На иностранца были составлены соответствующие административные материалы.