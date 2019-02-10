На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму

Новости Украины: Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины исчез после получения контузии во время обстрела.

На Донбассе после получения контузии исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба соединения горной пехоты Сухопутных войск Украины на странице "Закарпатский легион" в Facebook.

"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадания в плен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что поиски военнослужащего всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются.