ООС: противник несколько раз обстрелял позиции ВСУ

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции украинских войск, в том числе один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр шатба ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово из минометов калибра 82 мм и возле города Красногоровка - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Північ" противник обстрелял украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.