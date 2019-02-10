ООС: противник несколько раз обстрелял позиции ВСУ

Новости Украины: Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции украинских войск, в том числе один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр шатба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово из минометов калибра 82 мм и возле города Красногоровка - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Північ" противник обстрелял украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.