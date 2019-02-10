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На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин

На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин
21:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Черновицкой области из УПЦ МП в ПЦУ перешли еще три религиозные общины.

В Черновицкой области в воскресенье, 10 февраля, в Православную церковь Украины перешли еще три религиозные общины. Об этом сообщает протоиерей Роман Грищук на своей странице в Facebook.

"В Червоной Диброве Глыбокского района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - написал он.

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Также, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставновского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Как сообщалось, в целом по Украине к ПЦУ присоединились более 250 приходов бывшей УПЦ МП.

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Все по теме:

УПЦ МП, Православная Церковь Украины, ПЦУ, Религиозные общины, Дмитрий Солунский.
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