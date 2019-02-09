Единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение

Новости Украины: Единственный храм поместной украинской церкви на территории Крыма могут закрыть.

В Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви - храм святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) на странице в Facebook.

"«Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитве - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - говорится в сообщении.

"Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение. Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - отметил Евстратий.

Напомним, в 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут тему получения томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.