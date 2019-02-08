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Историю создания ПЦУ внесут в учебники

Историю создания ПЦУ внесут в учебники
20:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Тему получения томоса об автокефалии в этом году внесут в учебники по истории.

В 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут тему получения томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины. Вчера было последнее заседание рабочей группы, и в течение нескольких недель мы утвердим новую редакцию программы для 11-го класса приказом Минобразования. Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", - сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В апреле учителям истории предоставят методические рекомендации по теме получения томоса об автокефалии УПЦ.

Что касается внешнего независимого оценивания, то в сам тест эта тема войдет не ранее, чем через два года. В тесты по ВНО тема войдет в 2021-2022 годах.

"Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования. То есть уже в начале 10-го класса выпускники имеют определенную программу ВНО, по которой они будут сдавать тест. Итак, мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11-й класс в 2021 году", - рассказала Гриневич.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года на Синоде Вселенского патриархата было принято решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине. 

15 декабря, в соборе Святой Софии состоялся Объединительный собор, на котором избрали предстоятель УПЦ.

5 января в 2019 года в Стамбуле состоялась церемония подписания томоса. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию посох и томос об автокефалии.

10 января томос об автокефалии ПЦУ, который ранее в Стамбуле подписали члены Синода Вселенского патриархата, уже вернулся в Украину.

В воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии Киевской прошла церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания. 

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УПЦ, Автокефалия, Томос, Автокефали, Томос об автокефалии, ПЦУ.
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