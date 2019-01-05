В Стамбуле началась церемония подписания Томоса для ПЦУ (онлайн)

Новости Украины: В Стамбуле 5 января проходит церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ).

В резиденции Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бигорского монастыря в Македонии.

"4 января 2019 года Его Святейшество, Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт на Афоне, который передал Его Святейшеству пергамент с изготовленным Томосом, написанным его рукой для автокефальной церкви в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5-6 января во Вселенском патриархате будут проходить торжества, связанные с Томосом. В субботу Вселенский патриарх Варфоломей подпишет Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоится вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит ПЦУ Епифаний.

В Стамбул уже прибыла украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко для участия в церемониях подписания и вручение Томоса.

На подписание текста и получение Томоса для Поместной Православной Церкви Украины вместе с Президентом Украины Петром Порошенко в Стамбул в Турции приехали немало украинских чиновников.

В частности, вместе с Президентом в Стамбуле находятся глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко и другие политики.

В понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием главы государства, где будет продемонстрирован Томос. После литургии Томос будут перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.