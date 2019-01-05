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Суббота, 05.01.2019
Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле: что обсуждалось
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Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле: что обсуждалось

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Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле: что обсуждалось
11:17 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле 5 января обсудили пути укрепления стратегического партнерства.

Президенты Турции и Украины – Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко – провели встречу в Стамбуле в субботу.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле", - сообщается в аккаунте президента Турции в Твиттере в субботу.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

П.Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

"Отдельное внимание уделялось мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты отметили позитивную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост туристических потоков в обоих направлениях.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Начать рабочую субботу в Стамбуле со встречи с Мевлютом Чавушоглу – всегда приятно. Хороший турецкий кофе и хорошая дружеская беседа", - написал П.Климкин в аккаунте в Твиттер.

 

Как сообщалось, 5-6 января президент Украины находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в церемонии подписания и вручения Томаса об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) Вселенским патриархом Варфоломеем, а также молитва в Патриаршем Храме Св.Георгия.  На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины Петра Порошенко. А уже 6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту ПЦУ Епифанию. 

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Стамбул, Встреча, Партнерство, Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Обсуждение.
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