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В Стамбуле сегодня подпишут Томос для ПЦУ

В Стамбуле сегодня подпишут Томос для ПЦУ
09:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В субботу, 5 января, в Стамбуле пройдет церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины и молитва в Патриаршем Храме Св.Георгия.

В Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) Вселенским патриархом Варфоломеем, а также молитва в Патриаршем Храме Св.Георгия.

На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины Петра Порошенко.

А уже 6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту ПЦУ Епифанию. Напомним, накануне иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, привез в Константинополь (Стамбул - прим. ред.) текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте.

Во время рождественского богослужения 7 января в Софии Киевской будет выставлен для всеобщего обозрения Томос о предоставлении украинской церкви автокефалии.

Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор для создания единой украинской поместной православной церкви, избравший ее предстоятелем митрополита Епифания. Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения Томоса об автокефалии украинской церкви.

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Стамбул, Православная Церковь Украины, ПЦУ, Исторический день, Подписание Томоса.
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