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В РПЦ прокомментировали интронизацию главы ПЦУ митрополита Епифания

В РПЦ прокомментировали интронизацию главы ПЦУ митрополита Епифания
16:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков отметил небольшое количество гостей, присутствовавших на интронизации главы ПЦУ.

Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы Православной церкви Украины Епифания говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению. Такое мнение выразил пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла, священник Александр Волков, передает ТАСС.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". После прошедших в Москве торжеств (по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла – прим. ред.) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", - заявил Волков.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии Киевской прошла церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания. 

Митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин, достоин). После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана.

В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Епифаний: Двери поместной церкви и наши сердца открыты для всех желающих

Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей. После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Сообщается, что церемонию посетили президент Украины Петр Порошенко, представители Кабинета министров – вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко и вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, народные депутаты.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Все по теме:

Реакция, РПЦ, Интронизация, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ.
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