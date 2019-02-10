Грипп в Тернопольской области: 23 школы закрыты на карантин

Новости Украины: На Тернопольщине закрыли на карантин более 20 школ.

В Тернопольской области в 23 общеобразовательных учебных заведениях приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила начальник областного управления образования и науки Ольга Хома.

"На 10 февраля в области вынуждены закрыть 23 учебных заведения. Там количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысило допустимый уровень заболевания и продолжает расти. Кроме упомянутых школ, в отдельных учебных заведениях приостановили обучение более чем в двух десятках классов", - сказала Хома.

По ее словам, в области количество больных детей гриппом составляет уже более 2600 человек.