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Уровень заболевания ОРВИ на Закарпатье пошел на спад

Уровень заболевания ОРВИ на Закарпатье пошел на спад
21:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Карантины способствовали уменьшению количества ОРВИ среди детей всех возрастных групп в среднем на 12%.

Уровень заболеваемости ОРВИ на Закарпатье пошел на спад. Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"В течение этой недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 7 тысяч 961 человек, что на 4% (или 320 случаев) меньше, чем за предыдущую неделю. Показатель заболеваемости составляет 632 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 16% (за предыдущую неделю эпидпорог был превышен на 21%)", - отмечается в сообщении.

Введенные карантины способствовали уменьшению количества ОРВИ среди детей всех возрастных групп в среднем на 12%. Зато количество взрослых больных наоборот увеличилось на 12% в основном за счет возрастной группы 30 - 64 лет.

В целом среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 4 тысячи 675 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 3 тысячи 286 взрослых (42%). Наибольший процент обращений детей к врачам в Мукачевском и Виноградовском районах (70% заболевших), а взрослых - в г.Мукачево и Перечинском районе (более 50% обращений).

Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 3 раза, в Тячевском районе и г.Ужгород - на 54%, в Межгорском районе - на 50%, в Иршавском - на 42%, в Ужгородском - на 34%, в Великоберезнянском и Виноградовском районах - на 25%.

В Украине продолжают закрывать школы на карантин

С понедельника, 11 февраля, начнется учебно-воспитательный процесс в заведениях образования Тячевского, Иршавского, Березнянского, Межгорского районов и г.Хуст и частично - в учебных заведениях Воловецкого района. Карантин продлен еще на одну неделю в школах г.Ужгород, Ужгородского, Мукачевского, Виноградовского, Береговского и Раховского районов.

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Все по теме:

Закарпатье, Заболевания, ОРВИ, Геннадий Москаль, Закарпатская ОГА.
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