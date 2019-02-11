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Рейс из Афин отложили из-за неизвестного вещества на борту

Рейс из Афин отложили из-за неизвестного вещества на борту
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На борту самолета МАУ обнаружили неизвестное вещество, рейс из Афин перенесли.

В аэропорту Афин на борту самолета, который должен был осуществлять рейс в Киев, обнаружили вещество неизвестного происхождения, полет отложен, сообщили в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15.00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15.00 11 февраля", – говорится в сообщении на странице пресс-службы авиакомпании в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что все пассажиры были размещены в отеле, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта в гостиницу и обратно.

Напомним, Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. 

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МАУ, Рейс, Афины, Авиакомпания, Рейс в Киев.
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