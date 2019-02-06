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Две авиакомпании подняли стоимость провоза багажа

Две авиакомпании подняли стоимость провоза багажа
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Авиакомпании Ryanair и Wizz Air подняли сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг.

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Об этом сообщает avianews.com.

Если ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время, то теперь данный сбор составляет 10 и 12 евро соответственно.

Минимальный багажный сбор у Wizz Air увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон. Также оба лоу-коста изменили диапазон цен на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади. У Ryanair данная услуга теперь стоит от 10 до 12 евро (ранее было 8-10 евро), в то время как на рейсах Wizz Air сбор за приоритетную посадку составляет от 5 до 17 евро (было 5-15 евро).

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Напомним, с 1 ноября 2018 года авиакомпании Ryanair и Wizz Air ужесточили правила провоза ручной клади. Взять с собой в салон самолета бесплатно можно лишь одну небольшую сумку или пакет, за все остальное необходимо будет доплатить. Авиакомпания Ryanair разрешает бесплатно перевозить багаж с габаритами 40х20х25 см, а Wizz Air - 40х30х20 см.

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Авиакомпания, Багаж, Ryanair, Wizz Air.
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