В Одессе "развели" сотни людей, собрав на митинг за несуществующего кандидата

Новости Украины: В Одессе возле памятника Дюку пранкеры организовали проплаченный митинг за несуществующего кандидата в президенты Украины Сергея Филатова.

В Одессе в воскресенье, 10 февраля, около памятника Дюку собралась толпа "митингующих". Как сообщает местное издание "048.ua", людям обещали заплатить по 1000 гривен и еще 70 грн бонусом за каждого приведенного человека.

Несколько дней до этого в группах студентов в вайбере и на сайтах объявлений всем желающим предлагали "поработать" - постоять на митинге. В некоторых объявлениях сообщалось о поддержке некоего кандидата в президенты Сергея Филатова.

Отмечается, что желающих подзаработать на митингах не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует. В назначенный день, возле памятника Дюку собралась толпа "митингующих".

Но, оказалось, что организаторы не пришли. По телефону они сначала советовали собравшимся покататься на фуникулере, а потом в вайбере начали сообщать, что кандидат в президенты "провалился в люк и умер".

Местное издание отмечает, что особенно расстроился мужчина, который привел с собой 270 человек - ведь за каждого привлеченного обещали премию. Этот пранк транслировали в Интернете. По информации, в Киеве тоже произошел подобный розыгрыш, на который собрались несколько десятков человек.

Напомним, в Харькове 65-летний житель обратился в полицию с заявлением, что неизвестная пыталась по телефону подкупить пенсионера, предложив ему 500 грн за голос на выборах за определенного кандидата в президенты. Она сообщила, что для получения денег, ему нужно сообщить свои персональные данные. На данное предложение харьковчанин ответил отказом и положил трубку. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.