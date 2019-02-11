Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк
Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары (карта)
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары
Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США
Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

На Донбассе ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов: мощное видео

На Донбассе ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов: мощное видео
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: На Донбассе украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

В Донецкой области бойцы ООС уничтожили блиндаж боевиков "ДНР".

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

В результате прямого попадания четыре противника были убиты, еще трое получили ранения.

"Прямое попадание в блиндаж и по, данным разведки, знаменитая "200 бригада" пополнилась 4 представителями "колорадов", а 3 полетели зализывать свои раны", — комментирует видео военный. Ранее в сети было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили военный автомобиль оккупантов на Донбассе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники оккупационных войск РФ. Видео было снято во время наступления противника на луганском направлении 5 февраля.

Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

Чтобы отразить атаку украинские военные задействовали дежурные огневые средства, в том числе ПТРК Стугна-П, уничтожив бронемашину оккупантов вместе с экипажем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Видео, ВСУ, Блиндаж, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на неделю: понедельник будет дождливым, а в пятницу ударят морозы
02 Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
03 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
04 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
05 Минобороны Британии: Россия должна заплатить за аннексию Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Для армии модернизировали более сотни танков Т-64
Для армии модернизировали более сотни танков Т-64
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019
Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь