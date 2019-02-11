На Донбассе ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов: мощное видео

Новости Украины: На Донбассе украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

В Донецкой области бойцы ООС уничтожили блиндаж боевиков "ДНР".

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

В результате прямого попадания четыре противника были убиты, еще трое получили ранения.

"Прямое попадание в блиндаж и по, данным разведки, знаменитая "200 бригада" пополнилась 4 представителями "колорадов", а 3 полетели зализывать свои раны", — комментирует видео военный. Ранее в сети было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили военный автомобиль оккупантов на Донбассе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники оккупационных войск РФ. Видео было снято во время наступления противника на луганском направлении 5 февраля.

Чтобы отразить атаку украинские военные задействовали дежурные огневые средства, в том числе ПТРК Стугна-П, уничтожив бронемашину оккупантов вместе с экипажем.