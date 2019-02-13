День в ООС: Оккупанты продолжают применять запрещенное оружие, один боец ВСУ ранен

Новости Украины: Оккупанты стреляют из минометов и ракетных комплексов, ранен боец ВСУ.

Оккупанты в среду обстреляли позиции украинских войск шесть раз, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе села Водяное; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское.

Отмечается, что вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения, которые обороняются, в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - информирует пресс-центр.