В Кривом Роге на шахте погибли два горняка

Новости Украины: Два горняка погибли на шахте "Юбилейная" рудника "Сухая Балка".

На шахте "Юбилейная" рудника "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) погибли два горняка, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец в Facebook.

"Сегодня на шахте "Юбилейная" ЧАО "Сухая Балка" погибли два горняка. Проводится расследование причин и последствий аварии", – написал он.

Как поясняется в информации рудника, "Трагедия произошла 13 февраля. Около полудня тела горного мастера и проходчика без признаков жизни обнаружили коллеги по участку. На месте происшествия работают горноспасатели полиция и медики. Причины случившегося выясняются. Коллектив рудника "Сухая Балка" приносит глубокие соболезнования семьям погибших. Администрация предприятия окажет родным необходимую помощь и поддержку", - констатируется в сообщении компании.

Шахта "Юбилейная" вместе с шахтой им. Фрунзе входит в состав рудника "Суха Балка" - одного из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского. Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.