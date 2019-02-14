В Киеве на рынке спасатели ликвидировали пожар (Видео)

Новости Украины: Пожар на рынке "Левобережный" ликвидирован с помощью специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС.

Вечером в среду спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв. м на рынке "Левобережный" в Днепровском районе Киева. Как сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве, пожар на площади 100 кв. м в 21:04 был локализирован, а в 21:23 - ликвидирован.

По информации ведомства на странице в Фейсбук, сообщение о пожаре на рынке "Левобережный" поступило в 20:33 в среду. Горели 2 киоска на площади 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседние киоски.На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС.

"К счастью никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается", – добавили в ведомстве.

Напоминаем, около полудня среды загорелось одно из зданий на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря Православной церкви Украины в селе Кривец Богородчанского района Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.