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Два украинца при попытке попасть в Польшу напали на пограничника

Два украинца при попытке попасть в Польшу напали на пограничника
04:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: При попытке въезда в Польшу без страховки, два гражданина Украины вступили в драку с пограничником.

Два гражданина Украины в пункте пропуска "Краковец" при попытке выехать в другую страну без международного страхового сертификата, разъяснений пограничников о пересечении госграницы, вступили в драку после чего заблокировались в автомобиле, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Два гражданина Украины сегодня на рассвете приехали в пункт пропуска "Краковец" микроавтобусом "Мерседес" украинской регистрации. Не желая пересекать границу с соблюдением порядка, установленного законом, мужчины напали на пограничника", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации отмечается, что автомобиль был без международного страхового сертификата. Выражая возмущение против законных действий пограничников, мужчины начали требовать разъяснения о порядке пересечения государственной границы. Однако получив необходимые комментарии они продолжали выражать свое недовольство и совершили нападение на пограничника, после чего заблокировались в своей машине.

"Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции пограничники задержали нарушителей и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов", – сказано в сообщении.

Задержанные привлечены к административной ответственности, составлены документы об административном правонарушении ст.185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины).

"Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", – добавили в ведомстве.

Местное пограничное движение из Украины в Польшу снизилось на 38%

В сообщении также отмечается, что в соответствии с законодательством на Госпогранслужбу возложены задачи по обеспечению осуществления контроля за наличием у владельца транспортного средства страхового сертификата "Зеленая карта" в случае выезда из Украины. Таким образом, пограничники при оформлении граждан, пересекающих государственную границу Украины автомобилями украинской регистрации, сразу на месте проверяют действительность страховых полисов. Если в базе данных страхового бюро отсутствует информация о заключении соответствующего договора, то автомобиль не пропускается через границу.

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Польша, Граница, КПП, Краковец, Пограничник, Напали.
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